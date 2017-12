CONTUNDENTE ENRICO EN SUS DECLARACIONES

El Senador Lisandro Enrico, visito el estudio de CADENA UNO, por su llegada a la institución Bomberos Voluntarios de Sancti Spiritu, para hacer entrega de un SMART TV de 50″, el cual sera utilizado en la sala de Reunión y capacitación de aspirantes, profundizo sobre una nueva Ley que impulsa para combatir el NARCOMENUDEO con la Justicia Provincial, fíjate lo que sucedió con Clavero cuando se metió con desbaratar los NARCOS, por no tener jurisdicción y eso es lo que quiero revertir que NUESTROS FISCALES TENGAN TODAS LA HERRAMIENTAS JUDICIALES Y NO QUE DEPENDAMOS DE UN JUEZ FEDERAL DE ROSARIO QUE NO SABE NI DONDE ESTÁN ESTOS PUEBLOS, pero es una pena que los Diputados Gabriel Real, Oscar Pieroni y Julio Eggiman no apoyen esta moción, luego se refirió a la falta de tener nuevas trazas rurales en el Departamento General Lopez y fue muy DURO con los VIOLENTOS que atacaron al presidente comunal Cesar Bainotti, hoy me reuní con el y le brindare todo mi apoyo para lo que necesite si es necesario hasta mi abogado, menciono Enrico.

