A pleno vuelo el B-52s BELLIZZA

El concejal oficialista Daniel Bellizza, se refirió a la reunión de ayer, con los tres concejales electos a puerta cerrada, ademas agrego sobre la no presentación de renuncia al sueldo que percibia la concejal electa en el Nodo 5 de Venado Tuerto, esto podría perjudicar a la edil y no recibir el diploma, ya que no estaría cumpliendo con la carta orgánica, Bellizza fue muy duro con el sistema de justicia, mencionando que no avanzan con las causas del ex intendente Gustavo Dehesa, es terrible pensar que este edil justicialista sea responsable de la malversación de fondos públicos, y hoy decide desde una banca los intereses de Rufino.

Relacionado