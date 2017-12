El Ex Intendente de Rufino, Gustavo Dehesa intimo a la actual gestión de Natalio Lattanzi, a que regularice un monto de 160 mil pesos de sueldo adeudado, que el no pudo pagarse cuando fue intendente, lo mas desopilante que la resolución fue firmada el 9 de diciembre del 2015, un día antes de entregar su mandato, y no solo JUAN PUEBLO tendrá que afrontar este dinero sino también gran parte de los ex funcionarios que estuvieron con ese Gobierno.

