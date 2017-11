Suspendieron a la inspectora de transito porque su hijo menor de edad andaba en Moto

En la jornada de ayer Lunes por la tarde, notificaron a la inspectora Telma Martinelli, que quedaba suspendida por que su hijo menor de edad conducía una motocicleta 110 cm, esto lo resolvió el juez de faltas Alejandro Faber, en el informe que brindamos hoy, dimos a conocer la nueva resolución interna que avalo el presidente comunal Cesar Bainotti, todo aquel empleado eventual que no cumpla con la utilización del casco u otra normativa, no podrá acceder a trabajos en la comuna, otra de las informaciones pendientes es la situacion de Mathew, esta en legales por la suma de 17 mil pesos, por no cumplir con la ley fitosanitaria, también se le recordó a la ingeniera agronoma Mari Franses por los reclamos y denuncias que llevan adelante los vecinos por el ingreso de pulverizadores al centro.

