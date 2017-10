Juan Carlos Giannini prendió el ventilador después de las elecciones de Amenabar

El ex Presidente comunal de Amenabar y actual asesor Juan Carlos Giannini, después de cuatro años, visito de nuevo el estudio de CADENA UNO, fue casi una invitación del candidato Guillermo Lizatovic por lo que dijo en campaña, que Giannini hizo clientelismo en su Gestión, al estilo de siempre y sin pelos en la lengua, dijo que ni dándolo vuelta patas para arriba Lizatovic se le cae una idea, y que le mintieron a la población para poder llegar a la comuna, se refirió a la complicidad de Ricardo Spinozzi en todo esto, total ellos no tenían nada para perder, Juan Carlos dijo que esta con todas la fuerzas y que ayudara al nuevo presidente comunal electo Tati Ayub, para que Lazzarino despegue de tantos años de no hacer nada, por las limitaciones de Porri en el Gobierno, y por ultimo se refirió a Julio de Vido diciendo que cayo el DELINCUENTE MAS GRANDE DEL GOBIERNO DE LOS KIRCHNER.

