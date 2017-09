Este intendente pone las dos mejillas para escuchar el reclamo de los Rufinenses

El SUPER-NATALIO dialogo con CADENA UNO, sobre el arduo trabajo que hizo la cuadrilla municipal en la limpieza de bocas de tormenta en la ciudad, hablo sobre la movida de la semana pasada en la Justicia por la denuncia a Dehesa en la administración publica, se le consulto sobre el carribar frente al MARU, dijo que le llama la atención en estos días de campaña que se incrementen los robos en la ciudad, y a la oposición le respondió con lo Siguiente: ellos tuvieron la oportunidad de hacer: EFECTIVIZACIONES A 70 EMPLEADOS, CORREGIR EL TEMA DE LA EVENTUALIDAD, PAGARLE EN TERMINO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, COBRAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, HACERLE EL CORDÓN CUNETA AL VECINO Y SACARLE LA MUGRE AL FRENTISTA, FABRICAR 400 NICHOS EN EL CEMENTERIO, LA PAVIMENTACION, LA PODA, MANTENER LA LIMPIEZA EN EL ESPACIO PUBLICO, ORDENAR LA CIUDAD, MEJORAR LA SEGURIDAD, PONER MAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, HACER LA PISTA DE ATLETISMO, ORDENAR EL TRANSITO, TODO ESTO LO ESTAMOS HACIENDO Y ELLOS ESTUVIERON 30 AÑOS Y NO LO HICIERON, Nosotros para atrás no volvemos MAS, no miramos cuantos votos vamos a sacar el 22 de octubre.

Relacionado