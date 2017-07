Se recalento la interna Demarchi vs Bainotti

El Revisador de cuentas de la Gestión actual, Gabriel Zappelli visito CADENA UNO, junto al pre candidato del (PRO) Javier Demarchi, los cuales se llegaron a nuestra emisora para aclarar a la población, las diferencias y ejecuciones que no pudieron lograr con Bainotti, por tal motivo decidieron plantear una interna para el 13 de agosto, Zappelli respondió sobre la compra de la retroexcavadora oruga, responsabilizo al actual presidente comunal por no ejecutar el nuevo edificio policial, también de firmar un convenio con productores incumpliendo con la ley orgánica de la comuna, responsabilizo a Bainotti por la falta de compromiso en muchos aspectos y en otros reconoció que no estuvieron a la altura de las circunstancias, también se refirió al ex abogado y juez de faltas Martin Labbe hoy candidato a presidente comunal, dijo que no es ético su proceder, Demarchi menciono que no se puede Gobernar sin equipo, no funciona el SUPER HEROE, otros de los temas fue el cargo en Cultura que cobra Tomas Gandini de Maggiolo y la secretaria sin presupuesto hace tres meses, se hablo de los cargos de la tesorera Gabriela Rocchi y jefa de gobierno Graciela Melean.

