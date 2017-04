Una semana sin brindar el CARNET de Conducir en Mayo.

La comuna de Sancti Spiritu, realizo una fuerte inversión en la remodelacion edilicias, para un mejor funcionamiento en el área del Carnet de conducir, pero ayer recibimos un comunicado de la comuna, mencionando que no atenderían durante dos semanas desde (el 8-5 al 26-5), sin dar motivos a los vecinos, CADENA UNO busco información en la tarde de ayer y encontró el motivo de la suspensión, son las vacaciones del Dr. Hernan Martin, el cual se acerco a la radio en la mañana de hoy, al escuchar que expusimos el tema en el programa, dando la explicaciones del tema, y reduciendo el tiempo de no atención, según dijo el doctor el( 8 y 10 de Mayo ) si se atenderá y la siguiente semana estará cerrado, ya que el medico suplente que es el Dr. Miguel Angel Raggi no prestara sus servicios.

