La Tesorera suplente DENUNCIO a los integrantes de la comisión del C.A.I.A

Dolqui Fernandez tesorera suplente de la nueva comisión del Club Independiente de Amenabar, DENUNCIO en CADENA UNO, los manejos irregulares que tienen, ya que no presentan balances desde hace 6 meses que asumieron al cargo, resalto que el tesorero Brian VIKINGO Aranda no cumple su rol y en su lugar firma la mujer del Presidente Fabian Sabalza, Dolqui reconoció que con la plata de la institución, le cambiaron un cheque a fecha de su negocio y por ultimo agrego que la subcomisión de Hockey que preside Marisol Iraola ya no forma parte del Club.

